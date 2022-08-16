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Неповторимый колорит: как индийская команда «Отличников войсковой разведки» отметила День независимости страны

Надежда Котормус
Марина Крижановская
03:33 16.08.2022
Особым подарком для индийской сборной оказалось специальное меню: один из участников рассказал, что «острая курочка очень хороша, отличный вкус».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сборная Индии марширует на плацу в своей неповторимой манере. Они не знали, что утреннее построение - это сюрприз. Коллеги решили поздравить их с государственным праздником - Днем независимости Индии. Ранее индийские гости прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе «Отличники войсковой разведки» в рамках АрМИ-2022.

В этот особенный день команда охотно показывала свою казарму. На время игр она стала вторым домом. Как и положено - минималистично и функционально. Корреспондента «Звезды» в честь 75-летней годовщины независимости индийцы также не оставили без угощения - торта-медовика.

«Скромный солдатский быт и строгий порядок сегодня немного нарушили - отмечают день независимости Индии. И я с удовольствием присоединюсь», - рассказала Надежда Котормус.

Внимание привлекли и огромные ящики в холле. Оказалось, что это еда. Прошлый визит показал - русская кухня вкусная, но гости из Индии скучают и по родной. Поэтому привезли продукты с собой.

«Индийская еда более острая, пряная и в прошлый раз мы заметили, что здесь едят менее острую пищу», - пояснил один из участников соревнований из Индии.

В столовой гостей встречают затейливо декорированные блюда на любой вкус. Повара тоже постарались учесть пожелания по остроте.

Особым подарком для индийской сборной оказалось специальное меню. Один из участников рассказал, что ему оно «очень нравится» и «острая курочка очень хороша, отличный вкус». Но главный подарок - это возможность разделить радость с другими.

«Мы очень счастливы сегодня разделить нашу радость с друзьями из разных стран. Армии разных стран одинаковы и мы рады, что Российская Федерация дала нам эту возможность участвовать. Мы тренировались и сделаем все, чтобы победить», - заявил представитель Судейской коллегии конкурса «АрМИ-2022» Капил Кхандури.

Индийская команда ранее уже поднималась на верхнюю ступень пьедестала АрМИ. Удастся ли повторить - узнаем совсем скоро. В эту среду начнется старт первого этапа.

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