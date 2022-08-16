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Путин заявил о тщетности попыток «отменить Россию»

Алиса Краузе
02:52 16.08.2022
Президент РФ обозначил, на чем держится национальный характер россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все действия, направленные на «отмену» культуры РФ и самой страны глупы и обречены на неудачу. Таким образом президент высказался в речи, записанной для участников и гостей четвертого фестиваля «Таврида.АРТ», собравшихся в Крыму.

Глава государства заметил, что национальный характер, стоящий на любви к своему Отечеству, вере в справедливость и желании помогать другим, а также нацеленности на постоянное саморазвитие, делают россиян непобедимым народом. Благодаря этим качествам, по словам Путина, тысячелетняя российская культура сохраняет свое величие.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны.  Это просто глупость», - обозначил президент.

Однако существуют и те, кто считает иначе. Проблема таких людей, обозначил Путин, в том, что они к собственному несчастью плохо выучили уроки истории.

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