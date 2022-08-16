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Преодолевая препятствия: как проходит «Морской десант» АрМИ-2022 в Балтийске

Максим Румянцев
Марина Крижановская
02:44 16.08.2022
Участники соревнований - команды из России, Венесуэлы, Гвинейской Республики, Ирана, Таджикистана и Южной Осетии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Калининградская область, Балтийск, полигон морской пехоты «Хмелевка». Тут проходит конкурс «Морской десант» в рамках АрМИ-2022.

Перед началом соревнований каждая команда использует свои методы поддержания боевого духа: одни делают это крайне эмоционально, другие - достаточно сдержанно. В остальном все равны.

Первое препятствие - двухметровый забор. Многие участники еще свежи и полны сил, преграды преодолевают сходу, без затруднений. Но уже через две минуты все изменится. К концу первого участка темп начнет снижаться.

Всего таких участка три - по шесть-семь препятствий на каждом. Между ними скоростные отрезки. Итого 1200 метров только по прямой, а еще несколько десятков то вверх, то вниз. Это очень изматывает.

На старт команды выходят парами, в определенном жеребьевкой порядке. Россияне на дистанции - самая опытная команда по понятным причинам: дома и стены помогают.

Приходит убеждение, что преждевременные прогнозы опасны: наши морпехи проходят полосу препятствий не без штрафных очков. Все ошибки фиксируют судьи на трассе, а разбор полетов предстоит чуть позже. 

«Жарковато, тяжеловато, но все равно - все это нам не помеха, бежалось нормально, в принципе. Были косяки малейшие, но все хорошо. Нормально пробежали», - поделился российский участник конкурса Зайпулла Рабаданов.

Однако погода подыгрывает гостям соревнований, которые явно чувствуют себя как дома в +30 градусов под палящим солнцем на Балтике.

Подробности о том, как финишировали участники из Ирана и о том, когда будут известны окончательные результаты конкурса «Морской десант» - в материале Максима Румянцева.

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