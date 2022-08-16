В меткости нет равных: команда РФ показала мастерство управления БМП-3 в «Суворовском натиске» в Китае

Команда из Венесуэлы отметила схожесть китайских боевых машин пехоты с российскими, которые они уже успешно освоили на родине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Машина китайского экипажа выпрыгивает из противотанкового рва. Она стремительно набирает скорость и проходит дымовую завесу. Это конкурс «Суворовский натиск», проводимый в китайском городе Корла в рамках VIII Армейских международных игр «АрМИ-2022».

Публике представляют наших мотострелков - это курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. С трибуны их поддерживают сослуживцы.

«На трассе российский экипаж на отечественной машине БМП-3. Первое препятствие, которое надо пройти - «змейка». Но самое главное: экипажу придется работать в особых условиях - на улице идет редкий для этих мест дождь. Это значит, что дорога будет мокрая и машина будет вести себя по-другому. Главное - нужно будет чутко корректировать стрельбу», - рассказал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

Несмотря на погоду, на огневом рубеже становится понятно: в меткости экипажу из России просто нет равных. Так, мишени ложатся одна за другой и российская команда уверенно продолжает гонку без штрафных кругов. Также безупречно, без единой ошибки россияне прошли и все препятствия трассы.

«Для нашего экипажа сложных препятствий не бывает. Но все же были моменты, где приходилось чуть-чуть сбросить скорость, чтобы пройти нормально. Дождь и ветер осложняли стрельбу, но наводчик был очень хорошо подготовлен», - поделился впечатлением участник Виктор Мурач.

Наша команда привезла на эти соревнования машины БМП-3. Остальные - выступают на китайской технике, схожей с нашей БМП-2. Сходство подметили и военные из Венесуэлы - у них на вооружении стоят как раз российские боевые машины пехоты. Это и помогло им быстро освоить новую технику.

«В нашей стране у нас такая же система вооружения, как в России. Благодаря нашим российским партнерам мы быстро поняли, как обращаться с новой техникой», - сообщил участник из Венесуэлы Адриан Перросо.

В разгаре серия индивидуальных гонок. На этот раз лучшее время показали хозяева полигона. Россияне - на втором месте. Третье занимает Иран. Но уже послезавтра все решится в финальных заездах.