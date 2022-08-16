Армия арми-2022 В Армении состоялась жеребьевка конкурса АрМИ-2022 «Воин мира» Ирина Елагина Торжественная церемония жеребьевки международного конкурса АрМИ-2022 «Воин Мира» прошла в Армении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Торжественная церемония жеребьевки международного конкурса Армейских Международных игр 2022 года «Воин Мира» прошла в городе Дилижан Республики Армения. Главы делегаций четырех стран-участниц, старшие команд и члены сборной получили свои номера на все этапы соревнований и определились с очередностью выступлений. © Минобороны России Кроме того, на церемонии состоялось знакомство с судьями конкурса - его будут оценивать по одному представителю от каждой страны-участницы турнира. Главный судья полковник Вооруженных Сил Армении Арман Давтян озвучил положения конкурса, правила выполнения упражнений и методику подведения итогов и пожелал военным спортсменам успехов и интересной борьбы. © Минобороны России Соревнования военнослужащих «Воин мира» VIII Армейских международных игр проходят в Армении с 13 по 27 августа, где участники демонстрируют высокие навыки военно-профессионального мастерства. В программе конкурса четыре этапа: интеллектуальный - «Эрудит», военно-спортивный - «Атлет», военно-профессиональный - «Ратник» и литературно-художественный и танцевальный «Творчество». В каждой команде четверо участников, в том числе один военнослужащий - представительница прекрасного пола. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика