В Армении состоялась жеребьевка конкурса АрМИ-2022 «Воин мира»
Торжественная церемония жеребьевки международного конкурса АрМИ-2022 «Воин Мира» прошла в Армении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Торжественная церемония жеребьевки международного конкурса Армейских Международных игр 2022 года «Воин Мира» прошла в городе Дилижан Республики Армения. Главы делегаций четырех стран-участниц, старшие команд и члены сборной получили свои номера на все этапы соревнований и определились с очередностью выступлений.