Военнослужащие Узбекистана одержали победу в первом этапе конкурса «Меридиан» АрМИ-2022
В общей сложности в состязаниях участвуют 30 военнослужащих из восьми стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Топографический расчет Республики Узбекистан по результатам первого этапа «Огневой рубеж» конкурса «Меридиан» Армейских международных игр - 2022 занял лидирующую позицию с результатом 56,81 секунд. Второе место заняли военные топографы Социалистической Республики Вьетнам, показав общее время команды в 81,92 секунды.