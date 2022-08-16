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Военнослужащие Узбекистана одержали победу в первом этапе конкурса «Меридиан» АрМИ-2022

20:06 16.08.2022
В общей сложности в состязаниях участвуют 30 военнослужащих из восьми стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Топографический расчет Республики Узбекистан по результатам первого этапа «Огневой рубеж» конкурса «Меридиан» Армейских международных игр - 2022 занял лидирующую позицию с результатом 56,81 секунд. Второе место заняли военные топографы Социалистической Республики Вьетнам, показав общее время команды в 81,92 секунды.

© Минобороны России

На третьем месте - военнослужащие Республики Казахстан (97,92 секунды). Четвертой стала команда Исламской Республики Иран (106,97 секунд). Представители Российской Федерации заняли пятое место с общим временем команды 113,81 секунд. На шестом месте оказалась Китайская Народная Республика (128,34 секунды), следом Республика Беларусь (121,85 секунд) и Республика Армения (127,58 секунд).

© Минобороны России

В личном зачете лучшим был признан военнослужащий команды Узбекистана, сержант 3 степени Достон Ахмедов. Он выполнил упражнение по тактической стрельбе за 35,76 секунд, набрав пять секунд штрафного времени. Общее время участника составило 40,75 секунд.

© Минобороны России

Российские девушки показали результаты 107,00 и 197,92 секунды. Женские расчеты выступают в отдельном зачете, соревнуясь между собой. Внимание судей завоевала девушка российской команды старший лейтенант Евгения Авдеенко. Она закончила стрельбу за 40,91 секунд, набрав пять секунд штрафного времени. Общее время участника - 45,91 секунд. Результат Евгении стал четвертым в личном зачете среди всех участников конкурса. В общей сложности в состязаниях участвуют 30 военнослужащих из восьми стран.

Материал подготовили: Едизавета Потейчук, Николай Баранов.

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