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Вскрывая пункты ВСУ: кадры плотной работы донбасских артиллеристов

Егор Левин
Владислав Кустов
18:25 16.08.2022
Долго находиться у орудия нельзя - получили координаты, навелись, ударили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Донбасские артиллеристы работают круглые сутки. За каждым поворотом ручки и каждой выставленной цифрой, которые для непосвященных просто набор цифр, - конкретный танк или орудие противника, которые, если их не уничтожить, будут бить по товарищам и по родным.

В одном из активных расчетов военнослужащих НМ ЛНР двум бойцам, наводчику и заряжающему, всего по 18 лет. Оба пошли воевать не по призыву, а по зову сердца. Военного образования не получали, всему научились в полях.

Их командир, у которого от усталости и недосыпа покраснели глаза, рассказывает, что работа по позициям украинских националистов идет 24 часа в сутки, в том числе по ночам.

Пока наводчик крутит ручку, просыпается артиллерия ВСУ. Становится слышен обстрел позиций. Долго находиться у орудия нельзя - на все про все две минуты. Получили координаты, навелись, ударили.

Одновременно неподалеку огонь открывают «Грады». Бьют плотно, значит, вскрыли важный опорный пункт ВСУ с большим скоплением техники и живой силы. Задача - открыть дорогу пехоте, которая прямо сейчас берет улицу за улицей в Соледаре.

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