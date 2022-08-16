Форум «Армия-2022». Интервью с первым вице-президентом«СоюзМаш России» Владимиром Гутеневым
Гостем студии «Звезды» стал первый вице-президент«СоюзМаш России», председатель комитета по промышленности и торговли Госдумы Владимир Гутенев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к Алексею Самолетову и Ирине Лосик приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».