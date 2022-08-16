Армия арми-2022 По воде и грязи: как проходит конкурс «Инженерная формула» под Волгоградом Соревнования военных инженеров пройдут с 13 по 27 августа 2022 года. © Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Волжском стартовал конкурс «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022». На конкурсе военных инженеров необходимо пройти трассу с различными препятствиями и выполнить инженерные задачи с использованием гусеничных минных заградителей, установок разминирования, плавающих транспортеров. Участники должны будут обеспечивать переброску техники через реку, выстраивать частокол из бревен и вырывать котлованы. Соревнование экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» VIII Армейских международных игр пройдет с 13 по 27 августа 2022 года. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика