По воде и грязи: как проходит конкурс «Инженерная формула» под Волгоградом
Соревнования военных инженеров пройдут с 13 по 27 августа 2022 года.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Волжском стартовал конкурс «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022».
На конкурсе военных инженеров необходимо пройти трассу с различными препятствиями и выполнить инженерные задачи с использованием гусеничных минных заградителей, установок разминирования, плавающих транспортеров.
Участники должны будут обеспечивать переброску техники через реку, выстраивать частокол из бревен и вырывать котлованы.
Соревнование экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» VIII Армейских международных игр пройдет с 13 по 27 августа 2022 года.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов