Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась вдвое и достигла 252 га

Лесной пожар в Ростовской области охватил площадь свыше 250 га, и огонь продолжает распространяться.

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Площадь природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области за сутки увеличилась в два раза и достигла 252 га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В настоящее время огнем охвачено 252 гектара, в том числе площадь в 116 гектаров, покрытая лесом. 32 гектара - верховой пожар», - поделились оперативной информацией в министерстве.

Крупный лесной пожар на территории Усть-Донецкого лесничества зафиксировали в понедельник, 15 августа. Возгорание началось на площади 10 га, к утру вторника пламя охватило 138 га лесных угодий, и огонь продолжает распространяться. Для борьбы с пожаром привлекли авиацию МЧС, задействованы несколько сотен сотрудников службы спасения.

«К тушению пожара привлечена авиация: самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76, вертолет МИ-8 МЧС России и вертолет МИ-8 МО. Авиацией осуществлено 47 сбросов 275 тонн воды. К ликвидации пожара привлекается 461 человек и 107 единиц техники», - отметили в МЧС.

В службе спасения стремительное распространение огня объяснили жаркой сухой погодой и сильным ветром, порывы которого достигают 30 м/с.