Сто тридцать километров верхом: как проходит конкурс «Конный марафон» в Монголии

На финише наездников встречали овациями и бурными аплодисментами.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

В учебном центре «Таван толгой» в Монголии завершился первый этап конкурса АрМИ-2022 «Конный марафон». Военнослужащие сборных Зимбабве и Монголии финишировали, преодолев за два дня 130 километров верхом на местных лошадях. На финише наездников встречали овациями и бурными аплодисментами.

Кавалеристы преодолевали водные преграды, сменяли лошадей, готовили еду и ночлег, перевозили боеприпасы, эвакуировали условно-раненых, а также выполняли задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях. По окончании этапа судьи посчитали результаты.

На втором этапе - смешанной эстафете на короткой дистанции - командам предстоит выполнить упражнения стрельб и метания гранат, показать выучку при преодолении полосы препятствий, инженерных заграждений.

Конкурс продлится до 18 августа. В состав сборной команды России входят курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, впервые принимающие участие в конкурсе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов