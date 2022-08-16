Названный в честь погибшего в СВО гвардии капитана Владимира Носова катер прибыл на главную базу Балтфлота

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На главной базе Балтийского флота состоялась торжественная церемония встречи новейшего противодиверсионного катера проекта 21980 «Владимир Носов».

Он вошел в боевой состав флота в конце июня. В торжественной обстановке был поднят Военно-морской флаг, приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя Героя России гвардии капитана соединения морской пехоты БФ Владимира Носова, который ценой своей жизни обеспечил выход из окружения подразделения морской пехоты и нанес ощутимый урон противнику в ходе спецоперации России на Украине.

Во время церемонии командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина отметил, что иметь корабль с почетным наименованием - огромная честь для флота и Балтийской военно-морской базы. Он выразил уверенность, что экипаж катера станет примером для всех экипажей кораблей Балтийского флота. На церемонии командиру катера на вечное хранение были переданы личные вещи гвардии капитана Носова - черный берет и тельняшка.

В мероприятии приняли участие командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, вдова капитана Носова Оксана Носова и дочь Диана, а также представители командования и военнослужащие Балтийской ВМБ, представители администрации Балтийска, юнармейцы и местные жители.

Командир десантно-штурмовой роты гвардии капитан Носов 12 марта 2022 года в районе Октябрьского в ДНР вместе со своим личным составом вступил в бой с превосходящими силами противника, в результате чего остановил их наступление, уничтожив боевые машины и около 30 украинских военнослужащих. Позже в тот же день на десантно-штурмовую роту обрушился шквальный огонь, грамотное командование Носова позволило отбить наступление противника и уничтожить еще 3 боевые машины пехоты ВСУ. 14 марта рота подверглась нападению диверсантов и уничтожила еще одну БМП. Позже, утром 26 марта 2022 года противник под прикрытием артиллерии и РСЗО предпринял наступление на роту Носова, возникла вероятность окружения. Гвардии капитан выдвинулся с личным составом для оказания помощи роте морской пехоты. В результате ожесточенного боя с превосходящими силами противника сводная рота, возглавляемая капитаном Носовым, сорвала наступление ВСУ и обеспечила выход из окружения, уничтожив танк Т-72, две БМП и свыше 30 человек пехоты. Своими действиями в том бою Носов сохранил жизни многим своим военнослужащим, но был смертельно ранен. Указом президента России гвардии капитану Носову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов