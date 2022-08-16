Прибытие, развертывание, удар: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

Реактивные системы залпового огня успешно поражают 220-миллиметровыми реактивными снарядами позиции и командные пункты, а также отступающие колонны украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. В настоящее время они выполняют задачи по демилитаризации ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Менее чем за 2 минуты боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов.

Поражение позиций украинских военнослужащих проводится парами и по одной боевой машине в зависимости от стоящих задач. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.