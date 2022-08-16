MCIS-2022: пленарное заседание «Региональные аспекты глобальной безопасности: Африка, Ближний Восток и Латинская Америка»: прямая трансляция

В этом году в конференции принимают участие более 700 гостей, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители международных организаций.

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