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Огненно-штурмовая полоса и скалодром: как проходит конкурс «Аварийный район» во Вьетнаме

15:21 16.08.2022
В конкурсе участвуют команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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На полигоне Мьеу Мон прошел первый этап соревнований аварийно-спасательных подразделений. По результатам жеребьевки российской команде предстояло бежать с Вьетнамом - одной из сильнейших команд состязаний, которую поддерживали родные трибуны.

Этап «Специальная полоса» включал в себя комплекс препятствий, преодолеваемых конкурсантами в составе подразделения: огненно-штурмовую полосу, полосу спасателя, скалодром, место поиска и сбора металлических осколков в средствах индивидуальной защиты, погрузку аварийного контейнера в автомобиль, выполнение нормативов по огневой подготовке, совершение марша по пересеченной местности.

Команды России и Вьетнама преодолели первый этап примерно одинаково, почти такое же время показали и участники из Белоруссии. Теперь все в руках судей, которым предстоит вычесть секунды за промахи в стрельбе и за нарушения при прохождении этапа.

На соревнованиях присутствовал замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен, который высоко оценил уровень подготовки участников соревнований. Для участников, прибывших из дальнего зарубежья, условия прохождения этапа усложнялись непривычным климатом - температурой окружающей среды, доходящей до 35 градусов, и относительной влажностью воздуха в пределах от 90%.

«Когда мы начали забег, было не так тяжело, как казалось до этого, но уже через 200 метров почувствовали тяжесть, стало тяжелее дышать. Когда прибежали на стрельбы, ноги стали ватными, начали гореть и было тяжело передвигаться», - сказал участник российской команды лейтенант Александр Улбутов.

Александр отметил, что российская команда, невзирая на сильную жару во Вьетнаме, выложилась на все 100% и отлично прошла этап.

Международный конкурс «Аварийный район» проходит в рамках Армейских международных игр - 2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа. В нем участвуют команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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