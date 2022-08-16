ФСБ и МВД РФ разыскивают подорвавших опоры ЛЭП в Курской области диверсантов

ГУ СК РФ по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о террористическом акте УК РФ.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ФСБ и МВД РФ разыскивают лиц, совершивших диверсию с подрывом опор ЛЭП в Курской области. Как заявили в ФСБ, инциденты произошли в Курчатовском районе 4, 9 и 12 августа.

По данным ведомства, украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые происходило снабжение Курской АЭС, а также местных объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения и иной инфраструктуры. Помимо этого, через них происходило снабжение в том числе и соседних с областью регионов.

Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования станции. ГУ СК РФ по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о террористическом акте Уголовного кодекса России.

ФСБ РФ совместно с МВД ведут розыск преступников и их возможных сообщников. Также приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.