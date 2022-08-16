Драники с мясом и кролик в собственном соку: военные повара показали мастерство на конкурсе АрМИ в Узбекистане

Фестиваль еды уже развернулся на полигоне Фориш. На арене сошлись лучшие военные повара из разных стран.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На роскошной арене мастеров «Полевая кухня» настоящий фестиваль еды под открытым небом. Военные повара из пяти стран мира представляют банкетное меню. Эти состязания не идут в зачет, но будут оцениваться по номинациям.

«Драники обыкновенные блинниками, драники с мясом фаршированные, каравай обязательно, хлебом и солью встретили», - рассказала участница конкурса «Полевая кухня» из Белоруссии Елена Боброва.

У площадки выстроилась огромная очередь. Стол ломится от яств, российская кухня встречает широкой русской душой, более 60 наименований.

Приготовлено всего за каких-то шесть часов. А украшения из карамели нашим шеф-поваром сделаны даже не в полевых условиях, а прямо в казармах. Почти 90% ингредиентов - мясо, рыбу, крабов - ребята везли из России.

«Одно из эксклюзивных блюд - дальневосточный краб, которого сейчас рвут на части в прямом смысле слова, кролик в собственном соку, сбитень, морс, квас, черная икра, красная, пироги», - рассказал участник конкурса «Полевая кухня» из России Александр Ионкин.

Под звуки военного оркестра начинается церемония открытия Армейских международных игр в Узбекистане. Здесь на полигоне Фориш прямо сейчас на плацу участники всех команд трех конкурсов - «Мастер оружейник», «Полевая кухня» и «Безопасная среда», а на трибунах сегодня собралось более 4 000 гостей. Церемония ведется сразу на трех языках - узбекском, русском и английском. Вступительное слово от замминистра обороны Вооруженных сил Узбекистана.

«Дорогие друзья, в соревнованиях "Мастер-оружейник", "Полевая кухня" и "Безопасная среда", старт которым мы даем, участие принимает в общей сложности 13 команд, представляющих Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Социалистическую Республику Вьетнам, Исламскую Республику Иран и Республику Таджикистан, участвуют и команды Министерства обороны Республики Узбекистан», - рассказал заместитель министра обороны Вооруженных сил Республики Узбекистан Хамдам Каршиев.

От российской стороны выступает генерал-майор Валерий Васильев - глава делегации на конкурсе «Безопасная среда».

«Десятки военнослужащих продемонстрируют свое искусство и выучку, умение четко и эффективно, слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших испытаний», - отметил глава российской делегации на конкурсе «Безопасная среда» (Россия) Валерий Васильев.

Подготовка к открытию Игр, без преувеличения, масштабная. Огромную сцену с экраном собрали всего за двое суток. А неделю шли репетиции - и вот результат: роскошный прием, не уступающий по зрелищности Олимпийским играм.

Впервые в Узбекистане пройдет сразу пять конкурсов АрМИ. И, судя по организации только одной церемонии открытия, готовились к мероприятию на самом высоком уровне. Двухчасовой концерт закончился праздничным салютом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов