Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Драники с мясом и кролик в собственном соку: военные повара показали мастерство на конкурсе АрМИ в Узбекистане

Россина Бодрова
13:48 16.08.2022
Фестиваль еды уже развернулся на полигоне Фориш. На арене сошлись лучшие военные повара из разных стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На роскошной арене мастеров «Полевая кухня» настоящий фестиваль еды под открытым небом. Военные повара из пяти стран мира представляют банкетное меню. Эти состязания не идут в зачет, но будут оцениваться по номинациям.

«Драники обыкновенные блинниками, драники с мясом фаршированные, каравай обязательно, хлебом и солью встретили», - рассказала участница конкурса «Полевая кухня» из Белоруссии Елена Боброва.

У площадки выстроилась огромная очередь. Стол ломится от яств, российская кухня встречает широкой русской душой, более 60 наименований.

Приготовлено всего за каких-то шесть часов. А украшения из карамели нашим шеф-поваром сделаны даже не в полевых условиях, а прямо в казармах. Почти 90% ингредиентов - мясо, рыбу, крабов - ребята везли из России.

«Одно из эксклюзивных блюд - дальневосточный краб, которого сейчас рвут на части в прямом смысле слова, кролик в собственном соку, сбитень, морс, квас, черная икра, красная, пироги», - рассказал участник конкурса «Полевая кухня» из России Александр Ионкин.

Под звуки военного оркестра начинается церемония открытия Армейских международных игр в Узбекистане. Здесь на полигоне Фориш прямо сейчас на плацу участники всех команд трех конкурсов - «Мастер оружейник», «Полевая кухня» и «Безопасная среда», а на трибунах сегодня собралось более 4 000 гостей. Церемония ведется сразу на трех языках - узбекском, русском и английском. Вступительное слово от замминистра обороны Вооруженных сил Узбекистана.

«Дорогие друзья, в соревнованиях "Мастер-оружейник", "Полевая кухня" и "Безопасная среда", старт которым мы даем, участие принимает в общей сложности 13 команд, представляющих Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Социалистическую Республику Вьетнам, Исламскую Республику Иран и Республику Таджикистан, участвуют и команды Министерства обороны Республики Узбекистан», - рассказал заместитель министра обороны Вооруженных сил Республики Узбекистан Хамдам Каршиев.

От российской стороны выступает генерал-майор Валерий Васильев - глава делегации на конкурсе «Безопасная среда».

«Десятки военнослужащих продемонстрируют свое искусство и выучку, умение четко и эффективно, слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших испытаний», - отметил глава российской делегации на конкурсе «Безопасная среда» (Россия) Валерий Васильев.

Подготовка к открытию Игр, без преувеличения, масштабная. Огромную сцену с экраном собрали всего за двое суток. А неделю шли репетиции - и вот результат: роскошный прием, не уступающий по зрелищности Олимпийским играм.

Впервые в Узбекистане пройдет сразу пять конкурсов АрМИ. И, судя по организации только одной церемонии открытия, готовились к мероприятию на самом высоком уровне. Двухчасовой концерт закончился праздничным салютом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 Армия
Видео
МО РФ подписало контракт на новейшие ракеты «Сармат» на «Армии-2022»
12:26 Армия
Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
10:09 Армия
Видео
Путин заявил, что РФ начала спецоперацию на Украине в полном соответствии с Уставом ООН
12:58 Армия
МО РФ: в Джанкое нанесен ущерб ЛЭП и железной дороге в результате диверсии на военном складе
10:14 Армия
Видео
Шойгу отождествил начало спецоперации на Украине с окончанием однополярного мира
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.