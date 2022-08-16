«Снайперский рубеж»: участники конкурса АрМИ провели жеребьевку и осмотрели оружие в Иране

В этом году шанс получить титул лучшего снайпера будет у команд России, Белоруссии, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Зимбабве и Ирана.

© Фото: пресс-центр Армейских международных игр

На базе «Учебного центра им. Шахида Садуги» провинции Йезд проходит осмотр оружия и корректировка прицелов команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж». Подготовка оружия производится с целью безотказной его работы во время стрельбы. Снайперы также отработали практические действия с оружием.

Перед этим прошел технический брифинг для команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж». Организаторы конкурсов разъяснили представителям команд условия, особенности и специфику проведения международных соревнований среди снайперов подразделений специального назначения и групп спецназа. Российскую команду напутственным словом поддержал заместитель министра Сил правопорядка Исламской Республики Иран Абдула Рустой.

Далее состоялась жеребьевка команд первого этапа конкурса. Российские мастера будут выступать под пятым номером. В этом году шанс получить титул лучшего снайпера будет у команд России, Белоруссии, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Зимбабве и Ирана.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов