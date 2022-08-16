Пистолетом как скальпелем: военные медики поразили цели в рамках конкурса АрМИ

В индивидуальном зачете лучшими стали девушки из российской команды. А молодые люди в стрельбе из автомата уступили военным медикам из Вьетнама и Белоруссии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый и самый громкий этап «Военно-медицинской эстафеты» - стрельба из штатного оружия. Сейчас на позициях - девушки, им необходимо из автомата лежа поразить мишени, расстояние до которых 100 метров.

Упражнения состоят из двух серий: сначала медленная стрельба - десять выстрелов за четыре минуты, потом скоростная - те же десять выстрелов, но всего за минуту. Все стреляют из автомата Калашникова. Оружие хорошо знакомо даже иностранными участниками военно-медицинского многоборья.

Зато российские девушки отстрелялись практически безошибочно. Вику Басаркину обращаться с автоматом научили в Военно-медицинской академии имени им Кирова. В скоростной стрельбе она «выбила» 93 балла из 100 возможных.

Финальное упражнение - стрельба из пистолета Макарова по мишеням на расстоянии 25 метров. На рубеже - офицерский состав. Девушки-врачи пистолеты в руках держат не менее уверенно, чем скальпели. Да и изящный маникюр нисколько не мешает им плавно нажимать на спусковой крючок.

В индивидуальном зачете лучшими стали девушки из российской команды. А вот наши парни в стрельбе из автомата уступили военным медикам из Вьетнама и Белоруссии, отставание будут наверстывать на следующих этапах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов