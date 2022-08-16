Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии

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По команде «Патрон в патронник» участники заряжают оружие. После звукового сигнала вскрывают конверт с фотографией главаря условной банды - его необходимо найти и уничтожить. И за работу.

«Штурм здания, которое здесь называют килл-хаус. Это целый лабиринт со множеством комнат и огромным количеством мишеней. Вот одна из них. Есть один очень важный нюанс: не во все комнаты можно заходить. Те, которые нельзя, помечены специальной сигнальной лентой. Это сделано в целях безопасности. Комнаты сквозные, и участники команды не должны пересечься друг с другом», - рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Каждый участник имеет по 16 патронов. Мишеней - 17. Но поразить нужно не все: заложники неприкосновенны. За попадание в них - штраф: минус одна минута.

Команда Узбекистана с ходу совершает ошибку - дважды стреляет в мирного жителя. Спецназ России выступает идеально.

Упражнения на меткость и на скорость при условии стопроцентного попадания - происходит сражение снайперов. Три группы целей. До ближайшей мишени - 100 метров. Самая дальняя находится на расстоянии 350 метров. Свое мастерство показала также команда Венесуэлы.

Более подробно о том, кто выбился в лидеры состязаний «Полярная звезда», а кто оказался «в хвосте», и о том, в чем заключается суть упражнения «Засада» - в репортаже Елены Сивонен.