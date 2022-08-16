Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии

Елена Сивонен
Марина Крижановская
01:20 16.08.2022
В соревновании принимают участие команды из Белоруссии, России, Ирана, Узбекистана, Венесуэлы и Судана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

По команде «Патрон в патронник» участники заряжают оружие. После звукового сигнала вскрывают конверт с фотографией главаря условной банды - его необходимо найти и уничтожить. И за работу.

«Штурм здания, которое здесь называют килл-хаус. Это целый лабиринт со множеством комнат и огромным количеством мишеней. Вот одна из них. Есть один очень важный нюанс: не во все комнаты можно заходить. Те, которые нельзя, помечены специальной сигнальной лентой. Это сделано в целях безопасности. Комнаты сквозные, и участники команды не должны пересечься друг с другом», - рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Каждый участник имеет по 16 патронов. Мишеней - 17. Но поразить нужно не все: заложники неприкосновенны. За попадание в них - штраф: минус одна минута.

Команда Узбекистана с ходу совершает ошибку - дважды стреляет в мирного жителя. Спецназ России выступает идеально.

Упражнения на меткость и на скорость при условии стопроцентного попадания - происходит сражение снайперов. Три группы целей. До ближайшей мишени - 100 метров. Самая дальняя находится на расстоянии 350 метров. Свое мастерство показала также команда Венесуэлы.

Более подробно о том, кто выбился в лидеры состязаний «Полярная звезда», а кто оказался «в хвосте», и о том, в чем заключается суть упражнения «Засада» - в репортаже Елены Сивонен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:20 Армия
Видео
Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии
21:34 Армия
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
20:34 Армия
Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями о работе «миссии по установлению фактов» по инциденту в Еленовке
19:20 В стране и мире
Видео
В ДНР показали кадры судебного заседания по делу иностранных наемников
18:21 ОПК
Видео
В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.