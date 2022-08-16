Обладая самым совершенным проверенным оружием: как состоялось открытие МВТФ «Армия-2022» и АрМИ-2022

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Изменение архитектуры глобальной безопасности, вызовы, с которыми сегодня сталкивается Россия, и, в первую очередь, специальная военная операция на Украине, - конечно, не могли не повлиять на организацию главного отечественного смотра, который задает тон развитию всего оборонно-промышленного комплекса России.

Но переносить или отменять форум «Армия» не стали. Напротив - он в этом году проходит едва ли не с большим размахом.

Президент России Владимир Путин, открывая Международный военно-технический форум «Армия», поблагодарил всех участников спецоперации по защите Донбасса, а российских оружейников - за современное высокоточное оружие, «работающее на победу и развитие всей страны».

«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса. И, конечно, хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России», - заявил президент России.

Полторы тысячи предприятий и 28 тысяч образцов новейшего оружия, военной техники, товаров гражданского и двойного назначения, 1000 из которых демонстрируются впервые. Традиционно высокий интерес у зарубежных участников - свои делегации на форум направили почти 80 стран.

Владимир Путин указал на огромное количество зарубежных партнеров России, имеющихся на разных континентах. Они, по словам президента, готовы, как и Россия, защищать многополярный мир, «не прогибаясь под гегемона».

«Хочу подчеркнуть: Россия выступает за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга, тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», - продолжил российский лидер.

Президент Путин называет прочными, по-настоящему доверительными отношения с Латинской Америкой, Азией, Африкой. И говорит, что Россия готова предложить союзникам самое современное вооружение, доказавшее всему миру свою эффективность в ходе реальных боевых действий. Речь идет в первую очередь о технологиях искусственного интеллекта и вообще оружии будущего.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять "завтрашний день" Вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их. Экспозиции "Патриота", презентации на военных полигонах, демонстрация разработок технополиса "ЭРА" убедительно это показывают», - указал российский президент Владимир Путин.

Более подробно о словах президента России касательно подготовки иностранных кадров среди военнослужащих, о совместных учениях с российскими коллегами, а также о Московской конференции по безопасности и какова в этом роль России - в репортаже Константина Коковешникова.