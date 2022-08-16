Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Подводное «пекло»: как прошла подготовка к конкурсу АрМИ-2022 «Глубина»

Алексей Кошкин
Алиса Краузе
00:16 16.08.2022
Участники конкурса водолазов Армейских международных игр 2022 года в Иране уже готовы к началу состязаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Спасти затонувшую подлодку и оказать помощь тонущим морякам. Доставить как можно быстрее тяжелую барокамеру с пострадавшим водолазом внутри. Оказать помощь экипажу корабля, терпящему бедствие. Военные водолазы даже в тяжелой экипировке делают все это быстро!

Кроме того, им удается на дне резать и сваривать металлические конструкции, разбирать и пилить деревянные завалы и даже переносить груз массой 300 килограммов.

Как только задание выполнено, снят шлем и ботинки для глубоководных погружений по 16 килограммов каждый - можно, наконец, отдышаться. На воде и под водой участники конкурса «Глубина» выкладываются, как олимпийские спортсмены.

И это только тренировки перед стартами. Сейчас главное - опробовать выданную иранской армией амуницию водолазов и оборудование для выполнения упражнений. Наши военные водолазы на берегу Оманского залива тренируются уже больше недели.

В Иране конкурс проводят уже второй год подряд. В этот раз море очень неспокойное, но каждый день по-разному. Температура воды около 30 градусов, зной почти под 40. Освежиться в таких условиях у участников «Глубины» не получается - только работать на сто процентов.

Рядом так же упорно тренируются венесуэльцы, китайцы, сирийцы, индийцы и иранцы. Все они будут бороться за кубок конкурса «Глубина» с нашей командой, которая завоевала награду на прошлых АрМИ.

На церемонии открытия присутствуют все сборные и две страны-наблюдатели: Оман и Алжир. В следующем году они смогут соревноваться вместе со всеми.

«Это самый многочисленный конкурс за всю историю его проведения», - указал в речи на церемонии заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Земсков.

Каждый год в конкурсах все больше участников, тысячи единиц боевой техники. И все больше армий разных стран стремятся попасть на АрМИ.

По первым дням конкурсов и открытий соревнований можно уверенно утверждать, что участников и зрителей ждут по-настоящему грандиозные и масштабные игры. Уже известны результаты жеребьевки. По ней российские водолазы на первом этапе будут выполнять одно из самых сложных заданий - спасать подводную лодку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:20 Армия
Видео
Штурм здания, сражения снайперов и засада: как проходит конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022 в Белоруссии
21:34 Армия
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
20:34 Армия
Шойгу и Гутерреш обменялись мнениями о работе «миссии по установлению фактов» по инциденту в Еленовке
19:20 В стране и мире
Видео
В ДНР показали кадры судебного заседания по делу иностранных наемников
18:21 ОПК
Видео
В Национальной платформе искусственного интеллекта рассказали о конфликте между ИИ и человеком
Популярное
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.