Подводное «пекло»: как прошла подготовка к конкурсу АрМИ-2022 «Глубина»

Участники конкурса водолазов Армейских международных игр 2022 года в Иране уже готовы к началу состязаний.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Спасти затонувшую подлодку и оказать помощь тонущим морякам. Доставить как можно быстрее тяжелую барокамеру с пострадавшим водолазом внутри. Оказать помощь экипажу корабля, терпящему бедствие. Военные водолазы даже в тяжелой экипировке делают все это быстро!

Кроме того, им удается на дне резать и сваривать металлические конструкции, разбирать и пилить деревянные завалы и даже переносить груз массой 300 килограммов.

Как только задание выполнено, снят шлем и ботинки для глубоководных погружений по 16 килограммов каждый - можно, наконец, отдышаться. На воде и под водой участники конкурса «Глубина» выкладываются, как олимпийские спортсмены.

И это только тренировки перед стартами. Сейчас главное - опробовать выданную иранской армией амуницию водолазов и оборудование для выполнения упражнений. Наши военные водолазы на берегу Оманского залива тренируются уже больше недели.

В Иране конкурс проводят уже второй год подряд. В этот раз море очень неспокойное, но каждый день по-разному. Температура воды около 30 градусов, зной почти под 40. Освежиться в таких условиях у участников «Глубины» не получается - только работать на сто процентов.

Рядом так же упорно тренируются венесуэльцы, китайцы, сирийцы, индийцы и иранцы. Все они будут бороться за кубок конкурса «Глубина» с нашей командой, которая завоевала награду на прошлых АрМИ.

На церемонии открытия присутствуют все сборные и две страны-наблюдатели: Оман и Алжир. В следующем году они смогут соревноваться вместе со всеми.

«Это самый многочисленный конкурс за всю историю его проведения», - указал в речи на церемонии заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Земсков.

Каждый год в конкурсах все больше участников, тысячи единиц боевой техники. И все больше армий разных стран стремятся попасть на АрМИ.

По первым дням конкурсов и открытий соревнований можно уверенно утверждать, что участников и зрителей ждут по-настоящему грандиозные и масштабные игры. Уже известны результаты жеребьевки. По ней российские водолазы на первом этапе будут выполнять одно из самых сложных заданий - спасать подводную лодку.