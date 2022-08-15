«Египетский вариант»: на юг России придет экстремальная жара

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На территории южных регионов России в ближайшее время будет держаться экстремально высокий температурный фон. На три следующих дня жители Ставрополья, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, а также Калмыкии «перенесутся» в Африку.

О наступлении жаркого периода сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях с понедельника по среду будет около 40-43 градусов тепла. В Ставропольском крае столбики термометра поднимутся до 40, а в Ростовской области - до 35-40 градусов.

«Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», - цитирует эксперта ТАСС.

Территории Краснодарского края с континентальным климатом столкнутся с жарой в 30-35 градусов. В степных районах Крыма в то же время будет 30-32 градуса тепла.

Тем не менее, как уточнил метеоролог, погода на юге будет достаточно неустойчивой. К примеру, в Крыму ожидается сильный ветер, ливневый дождь, град и гроза.