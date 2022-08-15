На защите Отечества: заместители министра обороны РФ Панков и Горемыкин вручили награды военным ЗВО
Военнослужащие ЗВО (Западного военного округа), проявившие мужество, героизм и отвагу в ходе проведения специальной военной операции, были удостоены государственных наград России.
Их вручали Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков и заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Среди награжденных - офицеры, сержанты и солдаты, удостоенные орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые отличия» и «Жукова», а также ведомственных знаков.
Заместители министра обороны России поблагодарили военнослужащих ЗВО за самоотверженную ратную службу, пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.