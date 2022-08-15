Обрушить «Шторм» на врага: как спецподразделение НМ ДНР штурмовало позиции ВСУ под Авдеевкой

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Лесопосадки, водоемы, разрушенные здания, но рассматривать пейзажи некогда. На броне БМП бойцы спецподразделения «Шторм» Народной милиции ДНР. Они под прикрытием танков едут штурмовать подступы к Авдеевке.

Коридоры окопов - бетонные укрепления. Задача штурмовой группы выбить боевиков с этих позиций и там закрепиться. Облака пыли и дыма. Бой идет рядом с лесопосадкой.

Шквальный огонь из танка. На кадрах, снятых беспилотником, видно, как БМП проезжает прямо по окопам украинских военных. Спецназовцы ДНР идут в атаку, и уже через несколько минут Авдеевка становится ближе еще на полтора километра.

«Здесь можно встретить следующую их тактику: более опытные бойцы у них оттянуты в укрепах, вперед они выставляют резервистов, которые завязывают с нами бой, погибают пачками. Таким образом они выявляют пути нашего наступления. Дальше уже опытные бойцы оказывают нам сопротивление. Но тем не менее у нас есть методы, как с ними бороться», - рассказал командир отряда «Шторм» НМ ДНР подполковник с позывным «Батя».

Боец с позывным «Батя» в прошлом был обычным сельским учителем, а ныне - командир спецподразделения, который руководил операцией по захвату украинских позиций. Мощные фортификационные сооружения, окопы и бетонные блиндажи - боевики восемь лет превращали город в укрепрайон. Однако кольцо вокруг Авдеевки смыкается.

«Всю посадочку по направлению к Авдеевке теперь занимают наши бойцы. В ближайшее время мы постараемся совместными усилиями продвинуться еще дальше. Есть перспективы», - указал заместитель командира роты 185-го стрелкового батальона НМ ДНР с позывным «Макс».

Штурм начался с позиций бойцов Народной милиции ДНР вблизи населенного пункта Спартак. Спецназовцев пулеметным огнем поддерживали бойцы 185-го стрелкового батальона ДНР. Сейчас очень важно выбить националистов из воинской части, построенной еще в советское время.

Снайперы ВСУ могут начать стрелять любой момент. К тому же очень важно смотреть под ноги: боевики с помощью кассетных боеприпасов разбросали на позициях бойцов Народной милиции противопехотные мины - «Лепестки».

«Всю последнюю неделю украинская сторона выбрасывает "Лепестки", которые засыпают и город Донецк. И выбрасывают сюда, на наши позиции. Таким образом они стремятся доставить побольше неприятностей и городским жителям, и, соответственно, нам - солдатам в зоне боевых действий», - отметил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Тайга».

С позиций бойцов Народной милиции ДНР хороша видна лесопосадка и воинская часть. Отсюда до них не более километра. Артдуэли в этих местах - обычное дело, и прямо сейчас союзная артиллерия наносит удары по позициям противника.

Плотная пелена серого дыма - наши артиллеристы и танкисты перемалывают позиции ВСУ под Адвеекой. Идет плотная артподготовка. Свист снарядов каждые две минуты.

Посмотреть в бинокль и «доложить о выходе» - так здесь называют характерный звук выпущенного снаряда со стороны противника. На этой позиции у бойцов важная задача - сберечь жизни артиллерийских расчетов, которые расчищают путь пехоте Союзных сил.