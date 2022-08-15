Обрушить «Шторм» на врага: как спецподразделение НМ ДНР штурмовало позиции ВСУ под Авдеевкой
Лесопосадки, водоемы, разрушенные здания, но рассматривать пейзажи некогда. На броне БМП бойцы спецподразделения «Шторм» Народной милиции ДНР. Они под прикрытием танков едут штурмовать подступы к Авдеевке.
Коридоры окопов - бетонные укрепления. Задача штурмовой группы выбить боевиков с этих позиций и там закрепиться. Облака пыли и дыма. Бой идет рядом с лесопосадкой.
Шквальный огонь из танка. На кадрах, снятых беспилотником, видно, как БМП проезжает прямо по окопам украинских военных. Спецназовцы ДНР идут в атаку, и уже через несколько минут Авдеевка становится ближе еще на полтора километра.
«Здесь можно встретить следующую их тактику: более опытные бойцы у них оттянуты в укрепах, вперед они выставляют резервистов, которые завязывают с нами бой, погибают пачками. Таким образом они выявляют пути нашего наступления. Дальше уже опытные бойцы оказывают нам сопротивление. Но тем не менее у нас есть методы, как с ними бороться», - рассказал командир отряда «Шторм» НМ ДНР подполковник с позывным «Батя».
Боец с позывным «Батя» в прошлом был обычным сельским учителем, а ныне - командир спецподразделения, который руководил операцией по захвату украинских позиций. Мощные фортификационные сооружения, окопы и бетонные блиндажи - боевики восемь лет превращали город в укрепрайон. Однако кольцо вокруг Авдеевки смыкается.
«Всю посадочку по направлению к Авдеевке теперь занимают наши бойцы. В ближайшее время мы постараемся совместными усилиями продвинуться еще дальше. Есть перспективы», - указал заместитель командира роты 185-го стрелкового батальона НМ ДНР с позывным «Макс».
Штурм начался с позиций бойцов Народной милиции ДНР вблизи населенного пункта Спартак. Спецназовцев пулеметным огнем поддерживали бойцы 185-го стрелкового батальона ДНР. Сейчас очень важно выбить националистов из воинской части, построенной еще в советское время.
Снайперы ВСУ могут начать стрелять любой момент. К тому же очень важно смотреть под ноги: боевики с помощью кассетных боеприпасов разбросали на позициях бойцов Народной милиции противопехотные мины - «Лепестки».
«Всю последнюю неделю украинская сторона выбрасывает "Лепестки", которые засыпают и город Донецк. И выбрасывают сюда, на наши позиции. Таким образом они стремятся доставить побольше неприятностей и городским жителям, и, соответственно, нам - солдатам в зоне боевых действий», - отметил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Тайга».
С позиций бойцов Народной милиции ДНР хороша видна лесопосадка и воинская часть. Отсюда до них не более километра. Артдуэли в этих местах - обычное дело, и прямо сейчас союзная артиллерия наносит удары по позициям противника.
Плотная пелена серого дыма - наши артиллеристы и танкисты перемалывают позиции ВСУ под Адвеекой. Идет плотная артподготовка. Свист снарядов каждые две минуты.
Посмотреть в бинокль и «доложить о выходе» - так здесь называют характерный звук выпущенного снаряда со стороны противника. На этой позиции у бойцов важная задача - сберечь жизни артиллерийских расчетов, которые расчищают путь пехоте Союзных сил.