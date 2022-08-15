Пять человек погибли при взрыве в ереванском ТЦ

В настоящий момент число погибших и пострадавших в результате трагедии в центре Еревана является предварительным. Продолжается осмотр места происшествия.

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На территории Еревана, в центральной части города, произошел взрыв. По предварительным сведениям, жертвами трагедии стали пять человек. Личности двоих из погибших пока установить не удалось.

Такие цифры озвучил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Помимо этого, в результате случившегося пострадал 61 человек.

Инцидент случился в торговом центре «Сурмалу». Согласно имеющейся информации, в ТЦ взорвался склад пиротехнических материалов.

В настоящее время на месте происшествия наблюдается возгорание. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местное министерство чрезвычайных ситуаций, сейчас ведется тушение пожара, в том числе при участии Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.