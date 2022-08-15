Бьют по складам, аэродромам и колоннам: как «Искандеры» равняют с землей объекты ВСУ

Ракеты российских «Искандеров» двигаются на большой высоте с огромной скоростью, не давая ни шанса ПВО противника в ходе спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Координаты цели получены, с командного пункта указание «Приготовиться» моментально передается на пусковую установку. «Искандер» приводит в стартовое положение баллистическую ракету. Поразить цель она способна за сотни километров.

В зависимости от боевой части ракета может поразить территорию разной площади, например, скопление живой силы, или нанести точечный удар по подземному забетонированному сооружению.

«Работаем по складам с боеприпасами, с ГСМ, работаем по аэродромам, по колоннам особо важной техники, по каким-то командным пунктам. Цель может быть как статичная, так и в движении, независимо от скорости», - объяснил один из военнослужащих.

Пуски баллистической ракеты «Искандер-М» в ходе спецоперации по защите ЛДНР проводятся в том числе и ночью. Скорость больше двух километров в секунду, а наивысшая высота подъема может достигать 50 километров. Перед такими характеристиками средства ПВО бессильны. Ночной удар совершил расчет Дмитрия. Говорит, каждый пуск для них - волнующее событие.

«Была поражена цель - склад с боеприпасами американского производства. Стремились выполнить эту задачу именно своим расчетом, именно в это время», - указал начальник расчета пусковой установки Дмитрий.

Из укрытия «Искандер-К» отправляется на точку пуска. Этот комплекс вооружен крылатыми ракетами, которые летят на сверхнизкой высоте. Они практически неуловимы. «Искандеры» могут гарантировано уничтожить любой военный объект на расстоянии в 500 километров от линии фронта.

Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Военные знают, ради кого выполняют непростую работу. На стене под стеклом, словно реликвия, детский рисунок - пожелание скорой победы от маленького жителя Макеевки, которую постоянно обстреливают украинские националисты.