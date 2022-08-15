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В Горловке из-за обстрела ВСУ вспыхнуло здание колонии

Алиса Краузе
23:33 15.08.2022
В результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.
В Горловке из-за обстрела ВСУ вспыхнуло здание колонии
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Вооруженные силы Украины произвели обстрел по территории ДНР. В результате атаки пострадало здание Никитовской исправительной колонии в Горловке.

О произошедшем сообщил мэр города в Донецкой Народной Республике Иван Приходько. В своем Telegram-канале чиновник уточнил, что погибших и раненых нет.

В настоящее время, как добавил Приходько, экстренные службы работают над ликвидацией возгорания.

Ранее артиллерийский удар со стороны ВСУ унес жизнь мирной жительницы ДНР. Женщина погибла в своем доме в Донецке.

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