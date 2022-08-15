Армия арми-2022 Первый этап конкурса военных топографов «Меридиан» прошел на АрМИ-2022 в Казахстане Ирина Елагина Меткость и скорость стрельбы показали специалисты топографической службы на первом этапе конкурса «Меридиан» АрМИ-2022 в Казахстане. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Первый этап «Огневой рубеж» международного конкурса специалистов топографических служб «Меридиан» прошел на АрМИ-2022 в Казахстане. На полигоне Аманды состязались военные топографы из восьми стран: Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Вьетнама, Китая, Узбекистана и Ирана. Представители Венесуэлы прибыли на турнир в качестве наблюдателей. © Минобороны России На этапе «Огневой рубеж» топографические расчеты выполнили задания по тактической стрельбе из автомата Калашникова АК-74. Военнослужащим нужно было поразить 18 мишеней (по шесть на каждого стрелка) на расстоянии от 20 до 100 метров из положения стоя или лежа, выстрелив дважды в каждую мишень. Судейская коллегия оценивала скорость выполнения упражнения и меткость стрельбы. «Все расчеты успешно прошли этап. Победители этапа будут объявлены позже, после подписания протокола», - пояснил судья конкурса от Российской Федерации подполковник Михаил Грибов. © Минобороны России Следующий этап конкурса топографов - «Азимут» - состоится 17 августа в Щучинске. Военнослужащим предстоит показать умение находить контрольные точки, двигаясь по азимуту. Этапы международного конкурса «Меридиан» запланированы с 13 по 22 августа. Церемония закрытия и награждение участников пройдут 23 августа в Нур-Султане. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика