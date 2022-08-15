Первый этап конкурса военных топографов «Меридиан» прошел на АрМИ-2022 в Казахстане
Меткость и скорость стрельбы показали специалисты топографической службы на первом этапе конкурса «Меридиан» АрМИ-2022 в Казахстане.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Первый этап «Огневой рубеж» международного конкурса специалистов топографических служб «Меридиан» прошел на АрМИ-2022 в Казахстане. На полигоне Аманды состязались военные топографы из восьми стран: Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Вьетнама, Китая, Узбекистана и Ирана. Представители Венесуэлы прибыли на турнир в качестве наблюдателей.