Конкурсы АрМИ-2022 «Полевая кухня», «Мастер-оружейник» и «Безопасная среда» стартовали в Узбекистане

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В Узбекистане состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр – 2022. На полигоне «Фориш» в Джизакском районе стартовали три конкурса соревнований: «Полевая кухня», «Мастер-оружейник» и «Безопасная среда».

Открытие соревнований прошло с участием заместителей министра обороны Республики Узбекистан, военных делегаций стран-участниц конкурсов, а также представителей Монголии и Киргизии, приехавших на турнир в качестве наблюдателей. Гостями праздника стали ветераны Вооруженных Сил Узбекистана и более четырех тысяч местных жителей. Российскую делегацию на открытии представлял заместитель начальника военной академии РХБ защиты генерал-майор Валерий Васильев.

«Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира уже стали замечательной традицией, зрелищным и ярким праздником. И не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится. Желаю удачи, отличных результатов и заслуженных побед»,- отметил в приветственном выступлении генерал Васильев.

Ярким завершением церемонии стал праздничный салют и торжественный марш команд-участников. Сейчас на плацу полигона выступает оркестр Вооруженных Сил Узбекистана.

На территории Республики Узбекистан состоятся пять конкурсов АрМИ-2022. Завтра стартуют соревнования в категориях «Верный друг» и «Дорожный патруль».