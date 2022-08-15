В стране и мире Пожар от сухой растительности в Ростовской области подобрался к АЗС Елизавета Потейчук К тушению огня привлечены четыре единицы техники и 16 человек. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Константиновском районе Ростовской области загорелась сухая растительность на площади 2 000 квадратных метров. Судя по публикуемым в соцсетях кадрам, пожар приближается к АЗС. «В 14.25 в хуторе Ведерников произошло загорание сухой растительности, по оперативным данным, на 2 000 квадратных метров», - цитирует РИА Новости слова представителя ГУМЧС России по Ростовской области. Отмечается, что к тушению огня привлечены четыре единицы техники и 16 человек. Ранее возгорание площадью 1 000 квадратных метров произошло на территории промзоны в Екатеринбурге. С места происшествия были эвакуированы 10 человек, техника и девять газовых баллонов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика