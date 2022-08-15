Пожар от сухой растительности в Ростовской области подобрался к АЗС
К тушению огня привлечены четыре единицы техники и 16 человек.
© Фото: МЧС РФ
В Константиновском районе Ростовской области загорелась сухая растительность на площади 2 000 квадратных метров. Судя по публикуемым в соцсетях кадрам, пожар приближается к АЗС.
«В 14.25 в хуторе Ведерников произошло загорание сухой растительности, по оперативным данным, на 2 000 квадратных метров», - цитирует РИА Новости слова представителя ГУМЧС России по Ростовской области.
Отмечается, что к тушению огня привлечены четыре единицы техники и 16 человек.
Ранее возгорание площадью 1 000 квадратных метров произошло на территории промзоны в Екатеринбурге. С места происшествия были эвакуированы 10 человек, техника и девять газовых баллонов.