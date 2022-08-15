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Не допустить прорыва обороны: новые истории мужества участников СВО

Алиса Краузе
05:00 15.08.2022
В ходе специальной военной операции военнослужащие России и ЛДНР проявляют мужество, стойкость и верность долгу.
Не допустить прорыва обороны: новые истории мужества участников СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

© Минобороны России

Александр Режигло, номер расчета гаубичного самоходного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики

Александр Режигло точно помнит, что его служба в Народной милиции ЛНР началась 23 июля 2014 года, когда колонны противника прорвались через поселок Новопавловка и вчерашний мирный шахтер, по образованию горный мастер, как и его побратимы по шахте «Княгининская» был вынужден взять в руки оружие и встать на защиту Донбасса. Учился воевать, что называется, в окопах на передовой, поскольку иной возможности освоить боевую технику просто не было.

Говорит, что сейчас экипажи грозных боевых машин уже действуют как единый механизм - четко и оперативно. Только так можно побеждать врага и давать возможность пехоте продвигаться вперед, освобождая населенные пункты.

Артиллеристы научились точно уничтожать движущиеся цели. В частности, не так давно расчет самоходного орудия поразил танк ВСУ, попав ему прямо в люк. Всего же на счету дивизиона не один десяток единиц уничтоженной вражеской техники, разбитые укрепрайоны и пораженные долговременные огневые точки.

Также артиллеристы ЛНР выпускают по позициям врага десятки агитационных снарядов с подробными инструкциями для солдат ВСУ, как правильно сдаться в плен и тем самым сохранить свою жизнь. После победы, если восстановят его шахту, Александр Режигло готов вернуться к мирной жизни. Но пока враг не изгнан из Донбасса, он будет держать в руках оружие.

© Минобороны России

Сержант Анатолий Амагзаев, командир отделения

Сержант Анатолий Амагзаев, действуя в составе тактического воздушного десанта, руководил личным составом отделения при обороне важного стратегического объекта и находящегося неподалеку моста через водную преграду.

В попытке выбить российские подразделения и вернуть контроль над мостовой переправой украинские националисты многократно подвергали расположение российских войск огневому воздействию с применением авиации, средств ствольной и реактивной артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов.

В ходе боя, умело применяя штатное вооружение, сержант Анатолий Амагзаев выстрелом из ручного противотанкового гранатомета поразил грузовой автомобиль «КрАЗ» украинских боевиков, двигавшийся в зоне ответственности отделения Анатолия, а огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти вооруженных радикалов.

Всего в ходе обороны моста отделением под руководством сержанта Амагзаева было отражено шесть попыток противника прорвать оборону российских войск и овладеть охраняемыми объектами. Грамотные действия сержанта Анатолия Амагзаева, а также умелое руководство подчиненными позволило выполнить задачу по и удержанию стратегически важных объектов под контролем российских Вооруженных сил.

© Минобороны России

Старший сержант Казбек Дигоев, командир расчета (орудия) пушечного самоходно-артиллерийского взвода

В ходе ведения наступательных действий на одном из ключевых направлений старший сержант Казбек Дигоев выполнял задачи по артиллерийской поддержке батальонно-тактической группы российских военнослужащих.

Несмотря на плотный артиллерийский и минометный огонь со стороны украинских националистов, Казбек, проявляя мужество и отвагу, умело поражал объекты противника. Так, благодаря высокому профессионализму старшего сержанта Дигоева в ходе наступления было уничтожено до взвода националистов, а также три боевые машины пехоты.

Противник, понесший по результатам стрельбы Казбека Дигоева значительные потери, был вынужден отступить. Это позволило российским военнослужащим продвинуться в направлении одного из крупных населенных пунктов и занять выгодные районы и рубежи для последующего освобождения города.

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