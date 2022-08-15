Не допустить прорыва обороны: новые истории мужества участников СВО

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Александр Режигло, номер расчета гаубичного самоходного дивизиона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики

Александр Режигло точно помнит, что его служба в Народной милиции ЛНР началась 23 июля 2014 года, когда колонны противника прорвались через поселок Новопавловка и вчерашний мирный шахтер, по образованию горный мастер, как и его побратимы по шахте «Княгининская» был вынужден взять в руки оружие и встать на защиту Донбасса. Учился воевать, что называется, в окопах на передовой, поскольку иной возможности освоить боевую технику просто не было.

Говорит, что сейчас экипажи грозных боевых машин уже действуют как единый механизм - четко и оперативно. Только так можно побеждать врага и давать возможность пехоте продвигаться вперед, освобождая населенные пункты.

Артиллеристы научились точно уничтожать движущиеся цели. В частности, не так давно расчет самоходного орудия поразил танк ВСУ, попав ему прямо в люк. Всего же на счету дивизиона не один десяток единиц уничтоженной вражеской техники, разбитые укрепрайоны и пораженные долговременные огневые точки.

Также артиллеристы ЛНР выпускают по позициям врага десятки агитационных снарядов с подробными инструкциями для солдат ВСУ, как правильно сдаться в плен и тем самым сохранить свою жизнь. После победы, если восстановят его шахту, Александр Режигло готов вернуться к мирной жизни. Но пока враг не изгнан из Донбасса, он будет держать в руках оружие.