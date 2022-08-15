Строевой марш и концерт в парке «Патриот»: кадры открытия форума «Армия-2022»
В церемонии открытия принимает участие президент РФ Владимир Путин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В подмосковном парке «Патриот» открывается международный военно-технический форум «Армия-2022» и Армейские международные игры. В церемонии открытия принимает участие президент РФ Владимир Путин.
На форуме предприятия оборонно-промышленного комплекса России представят новые образцы военной техники. Планируется подписание государственных контрактов с предприятиями ОПК России.
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Форум «Армия-2022» - с 15 по 21 августа.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов