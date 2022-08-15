Охота на «лис»: участники конкурса «Уверенный прием» нашли радиопередатчики в белорусском лесу

В лесополосе военные радиотелеграфисты с помощью карты, компаса и приемника-пеленгатора вели поиск радиопередатчиков («лис»).

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Участники конкурса «Уверенный прием», который проходит в рамках Армейских международных игр, провели тренировку этапа радиоориентирования в Белоруссии, сообщает пресс-центр АрМИ.

Упражнения выполнялись под Минском, в лесистой местности. Военные радиотелеграфисты из 12 стран с помощью карты, компаса и приемника-пеленгатора искали радиопередатчики («лис»). Цель этапа - найти заданное число «лис» за наименьшее время.

В ходе конкурса связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.

В Белоруссии пройдут три конкурса АрМИ: «Уверенный прием», «Полярная звезда» и «Стальная магистраль».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов