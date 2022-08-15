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Выжженная земля: как НМ ЛНР противостоит врагу на передовой под Яковлевкой

Владислав Кустов
Алиса Краузе
01:22 15.08.2022
Корреспондент «Звезды» побывал на передовой под Яковлевкой, где народная милиция ЛНР наступает на ВСУ, стремясь захватить в полукольцо близлежащий город Соледар.
Выжженная земля: как НМ ЛНР противостоит врагу на передовой под Яковлевкой
© Фото: ТРК "Звезда"
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Прифронтовая дорога, разбитые деревенские дома и сожженная украинская техника. Совсем недавно здесь шли ожесточенные бои. ВСУ отошли, но продолжают разрушать поселки артиллерией. Трава пылает от падения снаряда, а над головой проносятся вертолеты, возвращающиеся с боевого задания.

Съемочную группу «Звезды» предупредили сразу, что идти придется у ВСУ как на ладони. Совсем близко расположен расчет ПТУР противника. Там же «глаза» - так военные называют дозорных. Вокруг полно воронок от недавних ударов. Надежда только на то, что малая группа из четырех человек их не заинтересует и огонь не откроют.

Местами видна просто выжженная земля. Это последствие падений либо «Градов», либо так называемых «зажигалок» - специальных зажигательных снарядов, которые используют для уничтожения живой силы противника. Через подобные поля регулярно приходится пробираться бойцам на позиции, сменять друг друга.

На направлении интенсивно работает авиация. Каждые 30-40 минут слышен гул авиадвигателей. Яковлевка находится с правого фланга наступления на Соледар. После овладения ей Народная милиция ЛНР сможет взять ВСУ в Соледаре в полукольцо.

Артиллерия так активно работает по технике противника, что горизонт заволакивает дым. Задача батальона - взять под огневой контроль все дороги, ведущие к Яковлевке, тем самым отрезав ВСУ все пути снабжения. Тогда украинским военными ничего не останется, как отступить, а скорее - сдаться в плен.

«Прошлый наш противник - это была бригада теробороны. Они допускали много тактических ошибок, вследствие чего несли потери. И мы просто напором вынуждали ее покидать города. Сейчас воюем с десантным подразделением. Значительно более мотивированным, более обученным. Они, когда несут потери, просто забирают убитых, привозят новых людей в эти же окопы. Мы растягиваемся, находим бреши, места, где они нас не видят. Ночью, утром... выбираем разное время. Скрытно занимаем высотки. Начинаем препятствовать их подвозу», - объяснил военнослужащий НМ ЛНР Роман с позывным «Харьков».

Интервью у бойца брали прямо в окопе, потому что вражеская артиллерия активизировалась. Между тем другие военнослужащие копают новые окопы и чистят оружие: скоро на очередной боевой выход.

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