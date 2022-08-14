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Гонка со временем: как прошла первая тренировка участников конкурса «Дорожный патруль»

Ян Брацкий
09:08 14.08.2022
Всего в этом году в конкурсе участвуют представители из России, Узбекистана Белоруссии, Ирана и Марокко.
Гонка со временем: как прошла первая тренировка участников конкурса «Дорожный патруль»
© Фото: Минобороны России
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В Узбекистане прошла тренировка военных полицейских, которые готовятся к конкурсу АрМИ «Дорожный патруль». Соревнования пройдут в два этапа и в обоих наша команда выступит первой.

Сначала военнослужащим предстоит продемонстрировать мастерство вождения на полосе препятствий. Длина трассы 3,5 километра. Водителей ждут серьезные препятствия в виде крутых подъемов, косогоров и змеек.

Также военным полицейским предстоит сдать нормативы по регулировке движения, быстрому ремонту автомобилей и стрельбе из штатного вооружения.

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