Гонка со временем: как прошла первая тренировка участников конкурса «Дорожный патруль»

Всего в этом году в конкурсе участвуют представители из России, Узбекистана Белоруссии, Ирана и Марокко.

© Фото: Минобороны России

В Узбекистане прошла тренировка военных полицейских, которые готовятся к конкурсу АрМИ «Дорожный патруль». Соревнования пройдут в два этапа и в обоих наша команда выступит первой.

Сначала военнослужащим предстоит продемонстрировать мастерство вождения на полосе препятствий. Длина трассы 3,5 километра. Водителей ждут серьезные препятствия в виде крутых подъемов, косогоров и змеек.

Также военным полицейским предстоит сдать нормативы по регулировке движения, быстрому ремонту автомобилей и стрельбе из штатного вооружения.