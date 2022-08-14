В небе над Алжиром: кадры тренировки участников конкурса «Десантный взвод»

Уже со следующей недели российские десантники будут бороться за звание лучшей команды среди 17 стран-участниц конкурса в рамках АрМИ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В небе над Алжиром тренируются российские десантники. Кроме экстремально высоких температур до плюс пятидесяти, им необходимо адаптироваться к испанской модели самолета CASA C-295. Именно из него и совершают прыжки на высоте шестьсот метров участники конкурса АрМИ «Десантный взвод».

Задача тренировочного прыжка для российских военных - в первую очередь, освоиться с непривычной для них моделью самолета. А после приземления - суметь определить площадку с пунктом сбора. Время - главный критерий грядущих соревнований.

«Образцы вооружения для нас относительно незнакомые, потому что мы их не применяем, применяем более высокотехнологичные самолеты. Здесь десантник действует самостоятельно. Сам прицепляет парашютную систему к тросу ПРП. Ребята все это сделали», — сказал доцент кафедры вооружения и стрельбы РВВДКУ Максим Севостьянихин.

Уже на земле в точке сбора все три десантировавшихся взвода оперативно собирают парашюты и вооружение. И сразу же — 10-километровый марш-бросок по изнуряющей жаре. Но для российских десантников — это всего лишь разминка.



В тени + 40 градусов жары, на солнце — все +50. Термометры не выдерживают температур нагретого асфальта. Армейские игры в Алжире на фоне пустыни будут самыми жаркими в этом году.



Перед прыжком важнейший момент является подготовка парашюта. Подгонка подвесной системы под размеры десантника, проверка укладки основной и запасной части парашюта. После – работа с экипировкой и монтаж оружия.

«Боевой настрой. Все будем выполнять согласно данным указаниям, придерживаться плана. Все получится», — заявил участник конкурса Евгений Яндель.

На армейских играх этого года российская команда использует стандартный Д6 – серии 4. Простой и надежный в эксплуатации, позволяющий десантироваться со специальным вооружением и даже грузовыми контейнерами. Сегодня предприятия промышленности Минобороны уже представили доработку этого парашюта с улучшенной тормозной подвесной системой.

Новая подвесная система модернизированного Д6 позволяет регулировать ее по росту, комплекции и снаряжению каждого десантника индивидуально, причем не снимая парашютный ранец. Это очень удобно, учитывая вес конструкции – 12 кг, а также сжатые сроки выполнения учебных и боевых задач.

Уже со следующей недели наши воздушно-десантные войска будут бороться за звание лучшей команды среди 17 стран-участниц конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр. И у этих парней есть все шансы на победу.