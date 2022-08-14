В Австралии столичный аэропорт эвакуирован после стрельбы

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, которые выясняют его мотивы.

© Видео: Ayden Dawkins, twitter © Фото: Ayden Dawkins, twitter

Аэропорт столицы Австралии Канберры эвакуировали после инцидента со стрельбой. Об этом сообщила австралийская газета The Daily Telegraph.

Подробностей случившегося не сообщается. Полицейские задержали подозреваемого. На опубликованных в Twitter кадрах, снятых в пассажирском терминале, видно, как двое сотрудников правопорядка заковывают в наручники лежащего на полу мужчину.

Данных о пострадавших не приводится. Других подробностей случившегося не сообщается.