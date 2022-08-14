В Пенсильвании автомобиль протаранил толпу людей
Наезд на пешеходов произошел у одного из баров, где они собирали пожертвования.
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Тринадцать человек пострадали в американском городке Бервик в штате Пенсильвания, где автомобиль въехал в толпу. По меньше мере, 13 человек пострадали, сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что автомобиль протаранил группу людей, которые собрались у одного из баров для сбора средств пострадавшим от пожара. Он произошел на прошлой неделе в соседнем городе и унес жизни десятков человек.
Других подробностей происшествия не приводится. О состоянии пострадавших ничего неизвестно. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.