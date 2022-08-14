В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эпидемиолог рассказала о распространенности лихорадка Западного Нила в РФ

Анна Касаткина
05:55 14.08.2022
Комары-переносчики встречаются во многих регионах, исключая отдельные районы Севера, рассказала специалист.
Эпидемиолог рассказала о распространенности лихорадка Западного Нила в РФ
© Фото: Gerhard Zwerger-Schoner, imagebroker.com, Global Look Press
Читайте нас на:

В России не исключены риски заражения лихорадкой Западного Нила, однако в 2022 году случае заболевания не наблюдалось. Об этом  рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, комары-переносчики встречаются во многих регионах, исключая отдельные районы Севера.

«Риски инфицирования на территории России нельзя исключать», - сказала Пшеничная РИА Новости.

По ее словам, в 2020 году в РФ было зафиксировано 10 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, в 2021-м - 76. С января по июнь 2022 года заражений не выявлено. При этом в Европе по состоянию на 20 июля зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, что значительно меньше, чем в отдельные годы.

Пшеничная также рассказала, что для минимизации рисков регулярно проводится борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:02 В стране и мире
Салмана Рушди отключили от аппарата ИВЛ
03:38 В стране и мире
Число пострадавших при обстреле автобуса в Иерусалиме возросло до семи
02:57 В стране и мире
Постпред РФ озвучил необходимые сроки визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
01:40 В стране и мире
Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны
00:29 В стране и мире
Власти Запорожья обвинили Киев в тщательном планировании обстрела Энергодара
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.