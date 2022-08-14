Эпидемиолог рассказала о распространенности лихорадка Западного Нила в РФ

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В России не исключены риски заражения лихорадкой Западного Нила, однако в 2022 году случае заболевания не наблюдалось. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, комары-переносчики встречаются во многих регионах, исключая отдельные районы Севера.

«Риски инфицирования на территории России нельзя исключать», - сказала Пшеничная РИА Новости.

По ее словам, в 2020 году в РФ было зафиксировано 10 случаев заражения лихорадкой Западного Нила, в 2021-м - 76. С января по июнь 2022 года заражений не выявлено. При этом в Европе по состоянию на 20 июля зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, что значительно меньше, чем в отдельные годы.

Пшеничная также рассказала, что для минимизации рисков регулярно проводится борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот.