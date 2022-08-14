Ансамбль ЦВО выступил для участников спецоперации и жителей Луганска

Артисты представили программу в которую, в частности, вошли танцы и фланкировка с шашками.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил для участников спецоперации и жителей Луганска. Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

Для жителей Луганска артисты выступили с программой, в которую вошли танцы, фланкировка с шашками, исполнение песен, а также выступление инструменталистов на балалайке и скрипке. Военнослужащие выразили слова благодарности за концерт.

Всего в ходе концертного турне артисты посетят более десяти воинских частей в трех городах ЛНР.

В конце июля артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для участников спецоперации. Несмотря на 30-градусную жару, концерт длился два часа. Музыканты выступали как сольно, так и в составе квартета. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи по освобождению ЛНР, поблагодарили артистов за мероприятие.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов