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Медики проверили российских военных перед жаркими соревнованиями «Снайперский рубеж»

22:45 14.08.2022
Отличную оценку готовности команды из РФ дали иранские военные медики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Руководители национальной сборной команды России тщательно следят за состоянием здоровья  участников соревнований конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж». Это особенно важно в условиях жаркого климата Ирана, где пройдут состязания.

Дневная температура воздуха поднимается до +40. Из-за этого ежедневный медицинский осмотр участников соревнований является неотъемлемой частью при подготовке снайперов к соревнованиям.

Участники команды четко следуют распорядку дня, что позволяет поддерживать свое здоровье на необходимом уровне. Отличную оценку готовности российской команды дали иранские военные медики.

Напомним, в этом году соревнования военных снайперов дивизиона «Профессионал» пройдут на базе «Учебного центра имени Шахида Садуги» в иранской провинции Йезд. В конкурсе поучаствуют расчеты из России, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая, Зимбабве и Узбекистана.

Состязания в дивизионе «Армейский снайпер» впервые проведут в Венесуэле. Соревнования продлятся до 27 августа.

Материал подготовили Сергей Лебедев, Николай Баранов

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