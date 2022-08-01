Следователи возложили цветы к мемориалу Андрея Палия в Мариуполе

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В День Военно-морского флота следователи СК РФ совместно с комендатурой прибыли на место гибели заместителя командующего Черноморского флота, капитана 1 ранга Андрея Палия. Мемориальная доска в его честь установлена на территории Мариуполя.

Сотрудники следственного комитета почтили память погибшего высокопоставленного военнослужащего и возложили к месту его гибели венок и цветы. Как отметил один из представителей СК РФ, знаменательная дата, день ВМФ был специально выбран для посещения мемориала.

Андрей Палия погиб на полях спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя. Причиной гибели заместителя командующего ЧФ стало полученное им серьезное ранение.