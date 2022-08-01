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Следователи возложили цветы к мемориалу Андрея Палия в Мариуполе

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
04:19 01.08.2022
Память погибшего в ходе спецоперации Андрея Палия почтили следователи РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В День Военно-морского флота следователи СК РФ совместно с комендатурой прибыли на место гибели заместителя командующего Черноморского флота, капитана 1 ранга Андрея Палия. Мемориальная доска в его честь установлена на территории Мариуполя.

Сотрудники следственного комитета почтили память погибшего высокопоставленного военнослужащего и возложили к месту его гибели венок и цветы. Как отметил один из представителей СК РФ, знаменательная дата, день ВМФ был специально выбран для посещения мемориала.

Андрей Палия погиб на полях спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя.  Причиной гибели заместителя командующего ЧФ стало полученное им серьезное ранение.

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