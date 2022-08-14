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Командир украинских националистов рассказал, как его раненого бросили в лесу

Ян Брацкий
12:37 14.08.2022
Из-за потери крови российским военным медикам пришлось ампутировать руку госпитализированному националисту.
Командир украинских националистов рассказал, как его раненого бросили в лесу
© Фото: Народная милиция ЛНР, Telegram
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Украинские националисты бросили своего истекающего кровью командира при отступлении под Белогоровкой. В итоге, тяжело раненый боевик попал в руки Народной милиции ЛНР. По словам Дмитрия Стрельникова, возглавляемая им группа попала под обстрел внезапно.

«Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы попрятались, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне стало плохо, я не мог идти», - рассказал Стрельников в беседе с РИА Новости.

С его слов, подчиненные просто бросили его под деревом и ушли.

«Прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», - рассказал он.

Когда российские военнослужащие нашли еле живого командира националистов, ему оказали первую помощь. Из-за постоянных обстрелов, оперативно эвакуировать раненого не удалось. В результате врачи были вынуждены ампутировать ему руку. Сейчас Стрельников восстанавливается в больничной палате.

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