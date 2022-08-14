Футболист Миранчук забил гол в первой игре за «Торино»

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Российский футболист Алексей Миранчук сумел отличиться в своем дебютном матче за итальянский «Торино». В игре с клубом «Монца» полузащитник открыл счет. Мяч влетел в ворота под занавес первого тайма, пишет RT.

Во второй половине встречи партнер Миранчука по команде Арнальдо Антонио Санабрия удвоил преимущество «быков». В этот момент Алексея уже не было на поле. В перерыве он был заменен. «Монца» сумела хлопнуть дверью, отквитав один мяч на 90-й минуте усилиями Дани Мота.

Итальянский «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа до конца сезона. До этого Алексей два года выступал за другой итальянский футбольный клуб «Аталанта». На его счету девять голов и семь результативных передач в 56 матчах.