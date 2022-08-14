Природная катастрофа: что известно о массовой гибели рыбы на Одере в Польше

Специалистам уже удалось выяснить, что в воде обнаружен очень высокий уровень кислорода, свидетельствующий о попадании в нее химиката.

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В начале недели стало известно о крупной экологической катастрофе, произошедшей в Польше на Одере, где обнаружили массовую гибель рыбы. Кадры последствий произошедшего опубликовали очевидцы в Сети.

В государственном агентстве «Польские воды» заявили, что случилась по-настоящему серьезная экологическая катастрофа. Сложившуюся ситуацию назвали возмутительной. Было отмечено, что виновные в массовой гибели рыбы будут наказаны.

Полиция объявила награду в размере одного миллиона злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки. Для того, чтобы выловить из реки мертвую рыбу, были привлечены польские военнослужащие.

Специалистам уже удалось выяснить, что в воде обнаружен очень высокий уровень кислорода, свидетельствующий о попадании в нее химиката. В настоящий момент идет проверка расположенных на реке предприятий, идут поиски источников попадания в воду вредных веществ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявил, что соответствующие службы действовали недостаточно оперативно, уволил главу предприятия «Польские воды» и начальника Главной инспекции охраны окружающей среды.

Бургомистр немецкого города Шведт Аннекатрин Хоппе, также отметила, что последствия ЧП настолько велики, что могут продолжаться в течение нескольких лет и сильно повлияют на туризм и рыбную отрасль.