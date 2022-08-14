В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму
Во Франции обнаружили тела двух человек на одном из склонов горного массива Монблан. Как сообщает газета Le Dauphiné, одной из погибших оказалась чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз.
Как уточняется, обстоятельства трагедии пока не установлены. По предварительным данным, 26-летняя спортсменка следовала вместе с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь. Как пишет издание, он считается классическим и не представляющим особой опасности.
Спустя некоторое время туристы забили тревогу. Они взобрались на вершину в пятницу днем. Спасателям пришлось эвакуировать и их, они не могли спуститься, будучи в состоянии шока после увиденного.
Адель Миллоз одержала две победы на чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке, была трехкратным золотым призером чемпионата Франции того же года.
В мае пять человек погибли в результате крушения туристического самолета на юго-востоке Франции. Как сообщалось, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы). На месте крушения самолета было обнаружено пять полностью обгоревших тел.