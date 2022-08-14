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В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму

Виктория Ивашечкина
00:09 14.08.2022
Как сообщается, обстоятельства трагедии пока не установлены.
В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму
© Фото: Moritz Wolf, imagebroker.com, Global Look Press
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Во Франции обнаружили тела двух человек на одном из склонов горного массива Монблан. Как сообщает газета Le Dauphiné, одной из погибших оказалась чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз. 

Как уточняется, обстоятельства трагедии пока не установлены. По предварительным данным, 26-летняя спортсменка следовала вместе с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь. Как пишет издание, он считается классическим и не представляющим особой опасности.

Спустя некоторое время туристы забили тревогу. Они взобрались на вершину в пятницу днем. Спасателям пришлось эвакуировать и их, они не могли спуститься, будучи в состоянии шока после увиденного.

Адель Миллоз одержала две победы на чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке, была трехкратным золотым призером чемпионата Франции того же года.

В мае пять человек погибли в результате крушения туристического самолета на юго-востоке Франции. Как сообщалось, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы). На месте крушения самолета было обнаружено пять полностью обгоревших тел.

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