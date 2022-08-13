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Карты, ливень, два ствола: видео из затопленного казино в Лас-Вегасе

Анна Назайкина
09:41 13.08.2022
На кадрах видно, как вода стекает прямо с потолка и заливает столы для покера.
© Видео: LuckyovLegends, Twitter © Фото: LuckyovLegends, Twitter
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Мощные ливни затопили несколько знаменитых казино Лас-Вегаса уже второй раз за несколько недель. Дождевая вода прорвалась через потолки и залила ресторан и залы казино, передает The Washington Post.

Очевидцы опубликовали в Сети соответствующие кадры. На них видно, как ливневая вода обрушилась на зал казино. На видео вода стекает прямо с потолка и заливает столы для покера.

По словам очевидцев, сотрудники заведения пытались спасти игровые автоматы, сооружая над ними постройки из стульев.

Синоптики утверждают, что мощные осадки продолжат атаковать город еще в течение нескольких дней до конца недели.

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