Лучшие из лучших: в Новосибирске стартовал конкурс АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»

Конкурс пройдет с 13 по 27 августа на территории Новосибирского высшего военного командного училища.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр-2022 стартовал в Новосибирске. Церемония состоялась на строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища. Сборная именно этого учебного заведения неоднократно становилась безоговорочным лидером не только российского, но и международного этапов конкурса.

«Торжественное открытие конкурса "Отличники войсковой разведки", проходящего в рамках Армейских международных игр-2022, состоялось на строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники команд», - говорится в сообщении пресс-центра АрМИ.

В конкурсе «Отличники войсковой разведки» примут участие команды их шести стран: России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии и Зимбабве. Ежегодно организаторы стараются усложнить и модернизировать программу конкурса. С каждым разом противостояние между командами становится все более принципиальным, что обещает напряженную борьбу.

Международный конкурс пройдет с 13 по 27 августа на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Участникам соревнований предстоит преодолевать полосы препятствий, форсировать водные преграды, совершать марш-броски, стрелять из различных видов оружия и многое другое. Организаторы постарались максимально приблизить условия к боевым.