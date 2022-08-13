Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Лучшие из лучших: в Новосибирске стартовал конкурс АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»

Ян Брацкий
07:43 13.08.2022
Конкурс пройдет с 13 по 27 августа на территории Новосибирского высшего военного командного училища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр-2022 стартовал в Новосибирске. Церемония состоялась на строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища. Сборная именно этого учебного заведения неоднократно становилась безоговорочным лидером не только российского, но и международного этапов конкурса.

«Торжественное открытие конкурса "Отличники войсковой разведки", проходящего в рамках Армейских международных игр-2022, состоялось на строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники команд», - говорится в сообщении пресс-центра АрМИ.

В конкурсе «Отличники войсковой разведки» примут участие команды их шести стран: России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии и Зимбабве. Ежегодно организаторы стараются усложнить и модернизировать программу конкурса. С каждым разом противостояние между командами становится все более принципиальным, что обещает напряженную борьбу. 

Международный конкурс пройдет с 13 по 27 августа на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Участникам соревнований предстоит преодолевать полосы препятствий, форсировать водные преграды, совершать марш-броски, стрелять из различных видов оружия и многое другое. Организаторы постарались максимально приблизить условия к боевым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:19 В стране и мире
Спасатели завершили разбор завалов на месте рухнувшего в Омске дома
04:56 В стране и мире
NYT: Салмана Рушди подключили к аппарату ИВЛ после нападения
04:33 В стране и мире
МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика «визовой войны»
03:52 В стране и мире
ВСУ выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому и Кировскому району Донецка
00:48 В стране и мире
В МИД РФ отреагировали на задержание российских журналистов в Эстонии
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.