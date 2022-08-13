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В огненной ловушке: в США из горящего ресторана не могут эвакуировать посетителей

Ян Брацкий
06:36 13.08.2022
К этой минуте известно о 14 пострадавших, четверо из которых получили тяжелые ожоги.
© Видео: Michael Pegram PM Breaking News ,Twitter © Фото: Michael Pegram PM Breaking News ,Twitter
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Несколько человек не могут выбраться из объятого пламенем ресторана в Арлингтоне, штат Вирджиния США. Люди заблокированы в одном из залов, сообщает NBC.

По предварительной версии, пожар вспыхнул после того, как в здание ресторана врезался автомобиль.

В настоящее время место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. Пожарные пытаются эвакуировать оказавшихся в ловушке посетителей.

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