В огненной ловушке: в США из горящего ресторана не могут эвакуировать посетителей

К этой минуте известно о 14 пострадавших, четверо из которых получили тяжелые ожоги.

© Видео: Michael Pegram PM Breaking News ,Twitter © Фото: Michael Pegram PM Breaking News ,Twitter

Несколько человек не могут выбраться из объятого пламенем ресторана в Арлингтоне, штат Вирджиния США. Люди заблокированы в одном из залов, сообщает NBC.

По предварительной версии, пожар вспыхнул после того, как в здание ресторана врезался автомобиль.

В настоящее время место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. Пожарные пытаются эвакуировать оказавшихся в ловушке посетителей.